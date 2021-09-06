Что будет в 1 выпуске Адская кухня 2021 от 06.09.2021

Чтобы найти счастливый билет-пропуск в реалити, им пришлось бежать босыми ногами по углям

Сегодня, 6 сентября, в 19:00 Новый канал открывает врата в «Адскую кухню». Двадцать смельчаков-поваров – мужчин и женщин – вызвались пройти все круги кулинарного пекла, чтобы побороться за звание победителя «Адской кухни». На кону – 300 тысяч гривен выигрыша и работа мечты – в престижном столичном ресторане Шефа Алекса Якутова. Повара не догадывались, что по приезду на проект им сразу предстоит пройти суровое испытание.

– На входе в «Адскую кухню» участников ждали врата ада и полоса препятствий, которую нужно было пройти, – рассказывает Алекс Якутов – Там же мы спрятали билеты – пропуски на проект. Попасть в телересторан смогли только самые ловкие, ведь на поиски пропуска было не так много времени. Для повара собраться в стрессовой ситуации и работать в сжатые сроки очень важно. Эта полоса препятствий показала каждого участника лучше любых характеристик.

Испытание испугало многих поваров, особенно девушек:

– Кругом было темно, горел огонь. Куча дыма и страшные силуэты демонов, – говорит участница Иванна Мальон. – Было страшно. Но я решила всех обойти и побежала на мост в поисках билета.

Даже со счастливым пропуском в руках оказалось не так просто попасть в реалити.

– Нужно было идти босиком по углям, – говорит Яна Беденко. – «Адскую кухню» охраняли бесконечно лающие собаки с огромными зубами, через которых нужно было пройти. Из их пастей летела пена. Бррр!

Смогут ли повара преодолеть себя и получить счастливый билет в «Адскую кухню» – смотрите сегодня, 6 сентября, в 19:00 на Новом канале.

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