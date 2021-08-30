На «Адскую кухню» пришел ведущий новостей

Парень обещает составить достойную конкуренцию профи

6 сентября в 19:00 Новый канал покажет первый эпизод реалити «Адская кухня». 20 кулинаров – мужчин и женщин – сойдутся в грандиозной кулинарной битве, чтобы побороться за звание лучшего повара страны. Строгий и справедливый Шеф устроит им адские испытания. И не всем профи они окажутся по зубам. А смогут ли их выдержать талантливые любители, среди которых и ведущий Антон Белей?

– С детства люблю готовить. Причина тому – большая занятость родителей, – рассказывает парень. – Они всегда поздно возвращались домой. На готовку не хватало времени, а кому-то нужно было создавать вкусную атмосферу на кухне.

В 7 лет парень сварил первый борщ. Однако профессиональным поваром так и не стал. Антон вел новости на одесском телевидении, а сейчас работает свадебным ведущим.

– Только один год я плотно занимался кулинарий, когда работал в Швеции, – рассказывает он. – Мы туда поехали с девушкой, собирались вместе начать ресторанный бизнес. Но в итоге она меня бросила. Я вернулся в Украину и завязал с готовкой. Считаю, что разбитому сердцу нет места на кухне.

Но детское увлечение кулинарией взяло верх, и Антон подал заявку на «Адскую кухню».

– Моя цель после проекта – открыть собственный ресторан в Одессе, – признается парень.

Сможет ли кулинар-любитель составить конкуренцию профессионалам и не вылететь сразу же – узнаете в реалити «Адская кухня» по понедельникам с 6 сентября в 19:00.

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