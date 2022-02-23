23 февраля

Сойдутся полные противоположности. Анонс реалити «Пара на миллион» на Новом канале

 

Не пропусти премьеру реалити «Пара на миллион» 15 марта на Новом канале!

Реалити «Пара на миллион» — собственная разработка Нового канала. В нем встретятся два разных мира: активные, уверенные в себе и раскрепощенные одинокие девушки, которые все знают про мир Instagram, моды и ивентов и полная их противоположность — сдержанные одинокие парни, которые все свое время посвящают работе, просмотру научных роликов на YouTube и чтению книг.

Уже в первом выпуске участники объединятся в 12 пар. И в таком составе будут проходить все последующие испытания для того, чтобы заработать один миллион гривен!

Идея проекта «Пара на миллион» принадлежит генеральному продюсеру департамента по производству программ Нового канала Виктории Шульженко, а снимает его студия Анны Калины —  StarLight Production.

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