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«Пара на миллион»: почему участника реалити Марка Куцевалова забрала скорая?

Пара на миллион: почему участника реалити Марка Куцевалова забрала скорая?

Одно из испытаний проекта Нового канала показало, насколько мужественные парни стали его участниками — они так стремились к победе, что не боялись даже травмироваться

В реалити «Пара на миллион», которое Новый канал показывает по понедельникам в 20:00, парней ждут самые разнообразные испытания: часто девушки должны проявить смекалку и интеллект, а мужчины — физическую подготовку.

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Пара на миллион: почему участника реалити Марка Куцевалова забрала скорая?

– У нас была полоса препятствий. На каждом этапе ребятам нужно было достать розу для своей девушки, положить в тубус и идти дальше, — рассказал ведущий реалити Нового канала Роман Мищеряков. – Это задание на скорость.

Пара на миллион: почему участника реалити Марка Куцевалова забрала скорая?

Тяжело далось испытание Александру Сытнику – он падал, терял очки и даже сорвался с перекладины! К счастью, все обошлось — парень отделался ушибом мягких тканей и сам вызвался продолжать участие в забеге.

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А вот его конкуренту по реалити Марку Куцевалову повезло меньше — полоса препятствий закончилась для него больницей. Комик подвернул ногу, но не подал виду и быстро добрался до финиша. Только после этого его забрала скорая. Врачи поставили Марку диагноз и рекомендовали не наступать на ногу в течение 2-3 недель. Так что участие Куцевалова в «Паре на миллион» оказалось под угрозой.

Пара на миллион: почему участника реалити Марка Куцевалова забрала скорая?

Как парни справились с заданием, кому удалось выиграть заветный тотем, и продолжит ли Марк участие в проекте, узнаете в свежем выпуске реалити «Пара на миллион» с ведущими Лесей Никитюк и Романом Мищеряковым сегодня в 20:00 на Новом канале!

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