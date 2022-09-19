Злата Огневич раскрыла секрет крепких и гармоничных отношений

Певица стала приглашенной гостьей реалити «Пара на миллион» на Новом канале и поделилась своими мыслями по поводу романтических взаимоотношений

В проекте «Пара на миллион» (Новый канал) встретились противоположные миры — раскрепощенные и уверенные в себе девушки, которые интересуются модой и выставляют свою жизнь напоказ в соцсетях, и застенчивые парни, которые все свободное время проводят за книгами и компьютером. Есть ли у них шанс построить гармоничные отношения, предположила певица Злата Огневич. Она стала приглашенной звездой в третьем выпуске проекта.

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— Я верю в настоящую любовь. Верю, что есть магия, возникающая между людьми, что-то вроде электрического тока. В паре должны быть эти точки соприкосновения, ведь когда их миры совершенно разные, им будет сложно строить отношения. Если есть искренние чувства и желание объединиться, то, в принципе, все возможно, — считает Злата.

По мнению певицы, главное в отношениях — готовность открыться перед партнером и довериться ему.

— Считаю, что главный секрет крепких отношений — желание идти на диалог и быть готовым к компромиссу. Нужно не бояться садиться и говорить о вещах, которые смущают, возможно, не нравятся. Особенно если пара живет вместе. Тогда, конечно, будут возникать и определенные бытовые моменты, которые нужно обсуждать, — отметила гостья реалити Нового канала. — Также отношения для обоих должны быть ценными. Если партнеры ценят, уважают, любят друг друга и не боятся вместе пробовать что-то новое, отношения сложатся крепкие и гармоничные.

Удастся ли участникам «Пары на миллион» построить крепкие отношения, и как они справятся с ролью подтанцовки Златы Огневич, узнаете в свежем выпуске реалити на Новом канале!