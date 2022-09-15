Як Лесі Нікітюк допомогли в «Парі на мільйон»: «Будувати, а не обривати»

Ведуча Нового каналу розповіла про власні зміни під час зйомок реаліті Нового каналу

Щопонеділка о 20:00 Новий канал показує реаліті «Пара на мільйон». Проект знятий до великої війни. Такі різні хлопці та дівчата вчаться будувати стосунки. Хтось дружні, а хтось і романтичні. Впевнені красуні допомагають хлопцям позбутися комплексів, а ті в свою чергу – розкрити дівчатам їхні найкращі риси. Та допоміг цей проект не лише учасникам, а й ведучим. Так, Леся Нікітюк зізналася, що до неї у гримерку частенько приходила психологиня. Що ж важливе для себе з’ясувала ведуча під час зйомок?

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— Я зрозуміла, наскільки у стосунках важливо миритися з партнером та шукати компроміси. Для мене, наприклад, будь-яка сварка з хлопцем — це кінець світу, я одразу спалюю мости та не думаю, що буде далі. Гримаю дверима, не повертаюся, не телефоную, видаляю контакт, блокую. Але це — найпростіший шлях, зберегти відносини значно важче, — зізнається ведуча. — Завдяки «Парі на мільйон» буду вчитися не обривати стосунки, а будувати їх.

«Пара на мільйон»: хто залишив реаліті у другому випуску

Нині ведуча знімає наступний сезон «Le Маршрутки», який восени вийде на Новому каналі. А «Пару на мільйон» дивіться щопонеділка о 20:00