Как Лесе Никитюк помогли в «Паре на миллион»: «Строить, а не обрывать»

Ведущая Нового канала рассказала о собственных изменениях во время съемок реалити Нового канала

Каждый понедельник в 20:00 Новый канал показывает реалити «Пара на миллион». Проект снят до войны. Такие разные парни и девушки учатся строить отношения. Кто-то дружеские, а кто-то и романтичные. Уверенные красавицы помогают ребятам избавиться от комплексов, а те в свою очередь – раскрыть девушкам их лучшие черты. И помог этот проект не только участникам, но и ведущим. Так, Леся Никитюк призналась, что к ней в гримерную частенько приходила психолог. Что же важное для себя выяснила ведущая во время съемок?

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— Я поняла, насколько важно мириться с партнером в отношениях и искать компромиссы. Для меня, например, любая ссора с парнем – это конец света, я сразу сжигаю мосты и не думаю, что будет дальше. Хлопаю дверью, не возвращаюсь, не звоню, удаляю контакт, блокирую. Но это самый простой путь, сохранить отношения гораздо труднее, — признается ведущая. — Благодаря «Паре на миллион» буду учиться не обрывать отношения, а строить их.

«Пара на миллион»: кто покинул реалити во втором выпуске

В настоящее время ведущая снимает следующий сезон «Le Маршрутки», который осенью выйдет на Новом канале. А «Пару на миллион» смотрите каждый понедельник в 20:00