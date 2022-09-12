«Пара на мільйон»: хто залишив реаліті у другому випуску

Учасники проекту Нового каналу визначилися з парою, яка, на їхню думку, не гідна продовжувати боротьбу за мільйон гривень

Уже в другому випуску на реаліті «Пара на мільйон» почали розпалюватися пристрасті — дехто з учасників зрозумів, що зробив невірний вибір партнера на першій вечірці. Тепер Владислав Москалюк хоче продовжувати змагання з Анною Настоящею, а Ілля Дегтяренко — з Валею Мрачковською. Вони відчули симпатію одне до одного та забажали помінятися парами.

За правилами проекту Нового каналу, наприкінці кожного тижня вони вирушають у потаємну кімнату та голосують проти тих, хто, на їхню думку, має залишити «Пару на мільйон». Оскільки ідея з обміном парами не сподобалася більшості учасників, вони вирішили «допомогти» Владиславу та Валі іншим шляхом — вигнати їх з проекту. Аби ті могли будувати стосунки з тим, з ким їм хочеться, за межами реаліті.

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Утім сталося не так, як гадалося. З невеликим відривом їх обігнала пара Роман Пхан і Діана-Катерина Романкевич — саме вони пішли з «Пари на мільйон» у другому випуску.

— Особисто мені Роман дуже імпонував. Він одразу зайшов у проект із наїздом на ведучих, а я дуже люблю наїзди, — посміялася ведуча реаліті Леся Нікітюк. — Мені було шкода, що саме він залишив «Пару на мільйон».

А сам учасник йшов з реаліті з позитивом:

— Я залишив проект з повним серцем позитивних згадок про людей, з якими тут подружився, та бажаю перемоги Кирилу Пузенку й Ані Зубрицькій, — сказав на прощання Роман.

До речі, саме Аня та Кирило цього тижня заробили імунітет, тому проти них не могли голосувати. Чи зможуть вони продовжити боротьбу в такому ж темпі — побачимо в наступних епізодах.

Не пропустіть нові випуски реаліті «Пара на мільйон» з ведучими Лесею Нікітюк і Романом Міщеряковим по понеділках о 20:00 на Новому каналі!