Video: Встречайте новых ведущих Michelle Andrade и Кирилла Макашова! Анонс «Орел&Решка. Земляне» на Новом канале

Смотрите онлайн Орел и Решка. Земляне АНОНС нового сезона на Новом канале
Новый канал / Орел и Решка / Встречайте новых ведущих Michelle Andrade и Кирилла Макашова! Анонс «Орел&Решка. Земляне» на Новом канале
20 мая

Встречайте новых ведущих Michelle Andrade и Кирилла Макашова! Анонс «Орел&Решка. Земляне» на Новом канале

Большая премьера нового сезона легендарного тревел-шоу! «Орел&Решка. Земляне» - 5 июня в 10:00 на Новом канале!

Новые ведущие, обновленная концепция! Теперь проводники зрителей в мир приключений - Michelle Andrade и Кирилл Макашов. Они будут ездить в гости к удивительным народам, общаться с местными жителями, узнавать интересные подробности о противоположном поле и развенчивать популярные стереотипы, ведь акцент в новом сезоне будет на людях. Не пропустите!

Встречайте новых ведущих Michelle Andrade и Кирилла Макашова! Анонс «Орел&Решка. Земляне» на Новом канале
Вход или Регистрация
Восстановление пароля
Вспомнили?
или через e-mail:
Забыли пароль?
Я соглашаюсь с условиями конфиденциальности