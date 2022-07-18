«Орел и Решка» запускает серию благотворительных аукционов в поддержку Украины

Тревел-проект, который выходил на Новом канале, собирает деньги на помощь ВСУ, вынужденным переселенцам и пострадавшим от войны

Каждую неделю в Instagram-аккаунте «Орла и Решки» будут проводиться благотворительные аукционы. Лотами станут уникальные и единственные в своем роде сувениры и интересные штукенции: реквизит со съемок, подарки от аборигенов и даже настоящие символы тревел-шоу. 100% средств с этих аукционов будут перечисляться еженедельно в помощь разным секторам — от вынужденных переселенцев до армии.

Cейчас смотрят

Лоты, которые были частью Орла и Решки (Новый канал), будут обновляться каждую неделю. Стартовая цена – 500 грн. Минимальная сумма для поднятия ставки – 100 грн. Каждый аукцион продлится три дня.

Лот №1 – футболки-коммуникаторы от ведущих сезона «Земляне» Кирилла Макашова и Michelle Andrade. Эти футболки были специально созданы для съемок на удивительном острове Сокотра, где никто не владеет английским языком. В комплекте бонусом – сушеный сок драконьего дерева! Ставки принимаются до 20:00 20 июля.

«Сгорело все, даже плитка на стенах»: Женя Синельников – о доме его родителей в Гостомеле

Главный режиссер «Орел и Решка» почти неделю прячется в подвале под обстрелами

В этот раз средства будут перечислены добровольческой организации парамедиков «Госпітальєри», которые каждый день помогают нашим защитникам на передовой.

— Помните, победитель не только получит крутейший артефакт из мира своего любимого шоу, но и поможет нашей стране! — призвали в тревел-шоу, которое выходило на Новом канале.