Ведущий «Орла&Решки» поднялся на гору Олимп

Легендарное тревел-шоу «Орел&Решка», которое выходит на Новом канале, побывало в Греции

Несмотря на то, что многие европейские границы сейчас закрыты из-за карантина, команда культового украинского тревел-шоу «Орел&Решка», которое сейчас показывает Новый канал, добралось до Греции. Ведущие показали зрителям чудеса света, которые находятся в этой стране. Одним из таких стала знаменитая гора Олимп, на которую поднялся Антон Зайцев.

– От Салоников до верхушки Олимпа примерно 100 км. Для туриста с рюкзаком есть два варианта доехать: автобус и поезд. Дешевле и быстрее будет второй вариант, – делится ведущий «Орла&Решка».

Ведущая «Орла&Решка» провела ночь в избушке на курьих ножках

Последним поселением, которое вы встретите на пути к Олимпу, будет небольшой городок Литохоро. Оттуда до вершины горы остается 25 километров, первые 18 из которых можно проехать, а дальше – только пешком. Чтобы легче было подниматься, туристам советуют надевать удобную треккинговую обувь, брать палки и, главное, настроение и силы. По дороге, в 900 метрах от вершины Олимпа, есть специальное место, где удобно переночевать. Такой хостел не очень дорого стоит, а еще там можно приобрести шлем для безопасного покорения основной цели маршрута.

– Чем выше ты поднимаешься, тем круче становится склон, – рассказывает ведущий. – А еще – все меньше деревьев и больше камней. По нему очень сложно идти, ведь соскальзывает нога, камни катятся вниз, и становится не только трудно, но и страшно. Также чем выше к вершине, тем холоднее.

Чем закончилось покорение Антоном Зайцевым одной из 52-х вершин Олимпа, и куда еще отправилась команда «Орла&Решки»? Смотрите завтра, 7 ноября, в 10:00 на Новом канале!