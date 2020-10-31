Ведущая «Орла&Решка» провела ночь в избушке на курьих ножках

Юлия Коваль отправилась путешествовать по сельской местности Черногории

Черногория – это не только кристально чистая вода, комфортные пляжи и роскошные отели. Ведущие шоу «Орел&Решка. Девчата» (Новый канал) Юлия Коваль и Настя Ивлеева показали всю красоту курорта. Как оказалось, в стране есть красивые горы, каменные города-крепости и порты, которые построили много веков назад. А еще можно наведаться в маленькие городки и сполна ощутить местный колорит Черногории. Как и сделала ведущая Юлия Коваль. Правда, без приключений не обошлось!

– Мне пришлось ночевать в избушке на курьих ножках, – говорит девушка. – Да, внешне здание было похоже на жилище из всем нам известной сказки (улыбается). Внутри находилось кровать, одеяла и много подушек. Надо было открыть дверь и сразу лечь. Конечно, это не пятизвездочный отель, но и не хостел. Ведь спала я на двуспальном матрасе в экологическом домике.

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Девушка признается, что избушка была довольно уютной.

– Главное, что там не воняло пылью, – рассказывает Юля. – Домик стояла в горах, поэтому я наслаждалась свежим воздухом. Единственный минус – утром мое тело было каменным. Пришлось медленно вылезать и разминать все конечности.

Несмотря на тесноту и все неудобства, девушка отдыхом довольна. Говорит, что такие колоритные места ее привлекают.

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