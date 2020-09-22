Стрибки над прірвою та інтерв’ю з монахом: які пригоди чекають на ведучих «Орел і Решка. Чудеса світу» в новому сезоні?

Команда легендарного українського тревел-проекту розповіла, куди мандрувала в умовах карантину

Зйомки нового сезону стали для «Орла і Решки» справжнім викликом. Команді довелося швидко змінювати плани і шукати місця, куди дозволено подорожувати в умовах пандемії. І вони ці місця знайшли. Вже з 26 вересня глядачі дізнаються про це з ефірів на Новому каналі. А поки що невеликий спойлер, куди помандрувала команда «Орла і Решки. Чудеса світу» в новому сезоні.

Легендарне українське тревел-шоу «Орел і Решка» тепер – на Новому каналі!

«Плитвицькі озера». Хорватія

Хорватія – одна з перших європейських країн, яка дозволила в’їзд туристам. Тож бути там і полінуватися відвідати Плитвицькі озера – майже злочин, вчиняти який команда «Орла і Решки. Чудеса світу» не хотіла. Це національний парк неймовірної краси, який до певного часу був зачинений для відвідувань. Але останні кілька десятиліть будь-який охочий може помилуватися фантастичними краєвидами.

– Плитвицькі озера – чистий кайф. «Чистий» у прямому та переносному значенні, – каже лінійний продюсер сезону Євген Шкляревич. – В деяких місцях красиво до сліз. Все навколо наче створено руками дизайнера та згідно з його задумом.

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«Мідний каньйон». Мексика

Пощастило побувати команді «Орла і Решки. Чудеса світу» під час зйомок нового сезону також у Мексиці. І там ведуча Василіса Хвостова наважилася на відчайдушний крок – стрибнути з банджі над прірвою.

– Над каньйоном є канатна дорога Віа феррата, – розповідає лінійний продюсер проекту Олексій Боронін. – Там дуже страшно, оскільки потрібно спуститися по прямовисній стіні. Але наша Вася – дівчина смілива, бо наважилася навіть стрибнути з «тарзанки» над прірвою.

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«Метеори». Греція

Одне з найунікальніших місць у світі знаходиться у Греції – це монастирський комплекс «Метеори» на вершині скель. З грецької «Метеори» так і перекладаються – «ті, що ширяють у повітрі». До певного часу монахи вели там відлюдницький спосіб життя, і досі залишається таємницею, як їм вдалося звести храми на такій висоті. Сьогодні ж деякі з монастирів можуть відвідати віруючі та туристи.

– Уся знімальна група була в захваті від цього місця. І, проїжджаючи повз, ніхто не перевіряв соцмережі чи месенджери, а фотографували і знімали на відео це чудо світу, – каже лінійний продюсер Євген Шкляревич. – Василіса особливо розчулилася на «Метеорах» і зізналася, що під час інтерв’ю з місцевим монахом їй вартувало великих зусиль стримати сльози і не заплакати на камеру.

Побачити ці та інші вражаючі місця можна буде вже з 26 вересня. Вмикайте Новий канал і реаліті «Орел і Решка» вже цієї суботи о 10:00!