«Будем отмечать!» — Вера Брежнева и Верка Сердючка с мамой стали ведущими «Орла&Решки»! \

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Кажется, появился претендент на звание самого яркого выпуска популярного украинского тревел-шоу за все десять лет его существования

Самый популярный украинский тревел-проект «Орел&Решка», как и обещал, отмечает свое десятилетие с размахом — с самыми яркими звездными ведущими. Зрители Нового канала уже насладились путешествием в Боливию вместе с музыкантами Michelle Andrade и Алексеем Завгородним (Позитив), скоро они отправятся в виртуальное путешествие в Колумбию вместе с фронтвумен The Hardkiss Юлией Саниной и певцом ALEKSEEV.

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Но главный сюрприз — впереди. Ведь финальный выпуск «10 лет» проведет ярчайшая звезда украинского шоу-бизнеса — Верка Сердючка — вместе со своей мамой! А компанию им составит очаровательная певица Вера Брежнева.

— Десять лет назад команда «Орла&Решки» впервые отправилась в путешествие. Честно признаемся, тогда мы понятия не имели, что в результате получится полтысячи интересных выпусков! И вот мы сняли заключительный выпуск звездного сезона «Орел&Решка. 10 лет», и он будет супернеобычным! — обещает генеральный продюсер «Орла&Решки» Елена Синельникова. — Мы не случайно пригласили ведущими этого выпуска Верку Сердючку и Веру Брежневу. Ведь в этот уик-энд не будем ходить по музеям и рассматривать городские памятники Барселоны. Мы будем ОТ-МЕ-ЧАТЬ! А какой праздник без «Вечериночки» и «Хорошо, все будет хорошо»?

Заинтригованы? Еще бы! Этот выпуск наверняка войдет в историю тревел-шоу как самый яркий, праздничный и веселый. А увидеть его вы сможете в субботу, 17 апреля, в 10:00 на Новом канале.

Смотрите всей семьей тревел-проект «Орел&Решка. 10 лет» и «Орел&Решка. Чудеса света» по субботам с 10:00 на Новом канале!

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