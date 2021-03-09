Контрастная Колумбия: 3 места в Картахене, которые могут вас удивить

Ведущие «Орла&Решки. Новый сезон» на Новом канале посетили главный курорт Колумбии

Тропическая жара, бесконечные танцы, блеск бирюзовых волн — все это о колумбийском городе Картахена. Недавно в нем побывал Коля Серга — один из ведущих тревел-проекта «Орел&Решка. Новый сезон», который показывает Новый канал. Он назвал три места, которые могут удивить туриста.

Тропические острова

Картахена — главный курорт Колумбии. Карибское море окружило город с трех сторон, а пляжи протянулись на целых 15 километров. Но пляжи в Картахене — сплошное разочарование. Песок здесь серый и грязный, а море не лазурное, а похоже на какую-то грязную речку.

— Картахенцы, которые в теме, выезжают отдыхать на тропические острова. Тур на полдня на райский остров стоит всего 20 долларов, — поделился Коля Серга. — Плыть туда около часа. Кстати, за это время на причалах можно увидеть подводные лодки, на которых перевозили кокаин. Раньше они принадлежали наркокортелям, а теперь стоят, конфискованные правоохранителями. Эти лодки делали на секретных базах в колумбийских джунглях. Каждая стоит около миллиона долларов и перевозит несколько тонн наркотиков на 100 млн баксов!

Смотри: НКолумбия: пляж Картахены и райский остров Бура. Орел и Решка. Новый сезон. Выпуск 3

Рынок Басурто

Как опытный ведущий «Орла&Решки» Коля Серга знает — ходить есть нужно туда, куда ходят коренные жители.

— Рекомендую вам отправиться на рынок Басурто. Рынок как рынок — под ногами что-то хлюпает, вокруг воняет, над ухом кто-то покрикивает. Но постепенно он превращается в лабиринт, и вы попадаете в местный ресторанчик. Там продают мясо броненосца, капибары и даже акулий фарш! — говорит ведущий «Орла&Решки. Новый сезон» на Новом канале. — За 10 долларов можно взять комплексный обед с деликатесами — лангустом, крабом, креветками, акульим фаршем. В ресторане за одного такого лангуста пришлось бы выложить как минимум 30 долларов, а здесь он стоит не больше двух. Правда, немного странное ощущение, когда ешь лангуста и при этом чувствуешь запах какой-то мертвой крысы из соседнего павильона.

Бастион Санто-Доминго

Если вы хотите пообщаться с местной молодежью, узнать больше об интересах и культуре картахенцев — обязательно сходите в бастион Санто-Доминго.

— Как только солнце собирается прятаться в море, все картахенцы собираются на городской стене и смотрят на закат. Здесь можно встретить палинкерас — женщин-мулаток, одетых в платья цветов попугая с корзиной с фруктами на голове. Они — потомки африканских рабов. Раньше их знали, как уличных торговок, а сейчас они — непризнанный символ Картахены, — рассказал Коля Серга. — Палинкерас зарабатывают не столько на продаже ананасов и бананов, сколько на фотографиях с туристами — берут два доллара за фото.

Смотрите всей семьей тревел-шоу «Орел&Решка. Новый сезон» и «Орел&Решка. Чудеса света» по субботам с 10:00 на Новом канале! В следующем выпуске «Нового сезона» на родину наркобарона Пабло Эскобара — в колумбийский город Медельин — отправятся фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и музыкант ALEKSEEV.

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