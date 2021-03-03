Спал на кровати короля: ведущий «Орла&Решки» Иван Дорн жил в португальском замке

До украинского музыканта в замке останавливались японский император и писательница Агата Кристи

Расписные стены. Аутентичная мебель, созданная в XIX веке. Когда-то в таком антураже дворца Буссако жил король Португалии. А теперь там может остановиться любой турист, чем и воспользовался музыкант Иван Дорн во время съемок тревел-проекта «Орел&Решка. Новый сезон», который показывает Новый канал.

— Я жил в настоящем дворце, который был построен предпоследним королем Португалии Карлушем I Мучеником. Сейчас здесь находится отель, в котором останавливаются монархи, президенты, кинозвезды, писатели и прочая знать, — отметил Иван Дорн.

После того, как Португалия стала республикой, и власти национализировали всю монаршескую собственность, королевский повар выкупил этот дворец в округе Коимбра и обустроил в нем первоклассный отель. Здесь отдыхают люди, известные на весь мир. Например, в президентском номере, где остановился Дорн, когда-то жили принц Португалии и японский император, а также «королева детектива» Агата Кристи.

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— Дворец построен в стиле неомануэлино — это когда свалили в кучу готику, ренессанс, мавританский стиль и добавили восточную нотку. Я раньше видел такое только в музеях! — поделился впечатлениями ведущий «Орла&Решки. Новый сезон» на Новом канале. — И спал я, кстати, на той же кровати, что и португальский принц!

Выглядит дворец действительно фантастически — не зря он считается одним из самых мифических зданий во всей Португалии. При этом сочетание всех мыслимых архитектурных стилей никак не испортило замок, а только сделало его необычным и интересным.

Ночь в президентском номере обойдется туристу в 650 евро, обычные апартаменты стоят гораздо дешевле — от 130 евро. Ивану Дорну посчастливилось путешествовать с безлимитной золотой картой, так что экономить в роскошном дворце он не стал. На что еще раскошелился музыкант, смотрите в свежем выпуске «Орла&Решки. Новый сезон».

Смотрите всей семьей тревел-шоу «Орел&Решка. Новый сезон» и «Орел&Решка. Чудеса света» по субботам с 10:00 на Новом канале!