На какой эксперимент решился Позитив во время съемок Орла&Решки?

Музыкант рассказал, что больше всего поразило его во время съемок тревел-шоу, которое показывает Новый канал

Представьте себе жизнь без телефона и компьютера, без мессенджеров и соцсетей, без бесконечной ленты новостей и фотографий чужих котиков и собачек. Именно так провел три дня в Боливии Алексей Завгородний (Позитив) — участник группы MOZGI, саундпродюсер и ведущий первого выпуска тревел-проекта «Орел&Решка. Новый сезон», который показывает Новый канал.

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Орёл&Решка. Тревел краш-тест ведущих Мишель Андраде и Позитива. Эксклюзивное интервью!

Хотя ему и выпала золотая безлимитная карточка, певец жил не в люксовых апартаментах, а в эко-лодже посреди национального парка. Такой вариант отдыха понравился Позитиву даже больше, чем отельные номера класса люкс.

— Я люблю палатки, природу. Мне не нужен кондиционер и суперусловия. В домике были москитная сетка, лампочка и возможность зарядить телефон — это главное. И то, телефон был не нужен. Все эти дни мы жили без связи, я очень от этого кайфовал! Когда смирился и осознал, что меня никто не будет трогать, писать смс, делиться новостями, начал наслаждаться единением с природой, — признался Позитив. — Это уникальный опыт. Где еще я смог бы отключить телефон и пропасть на три дня? Начался бы кипиш, был бы капец! Я прокайфовал, было даже сложно опять привыкать к телефону. Понял, что без связи можно жить, и это классно.

Что поразило Позитива в Боливии, как он относится к экстриму, и как отреагировал на предложение стать ведущим «Орла&Решки» — в «Тревел краш-тесте» с Michelle Andrade и Позитивом.

Смотрите всей семьей тревел-шоу «Орел&Решка. Новый сезон» по субботам в 10:00 на Новом канале! В следующем выпуске музыкант Иван Дорн и шоумен Александр Гудков отправятся в Португалию.