«Семья далеко, но всегда в моем сердце»: Michelle Andrade — о боливийской родне

Ведущая первого выпуска «Орла&Решки. Новый сезон» на Новом канале поделилась воспоминаниями о детстве в Боливии

Десять лет назад певица Michelle Andrade переехала в Украину из родной Боливии. И хотя после смены места жительства она физически отдалилась от семьи, ее отношения с родными только улучшились. А недавно появился прекрасный повод повидаться с близкими — девушка стала ведущей первого выпуска проекта «Орел&Решка. Новый сезон», который показывает Новый канал, и отправилась в Боливию.

— К сожалению, на родину я летаю нечасто. Это была моя вторая поездка за 10 лет, но это не значит, что я потеряла связь с родными – у нас есть семейный чат, где мы общаемся, делимся фото и видео. Семья далеко, но всегда в моем сердце, — отметила ведущая тревел-шоу на Новом канале. — Как говорит моя боливийская бабушка: «Расстояние – не повод забыть тебя, наоборот, чем дальше ты от меня, тем ближе я тебя чувствую». Потому не грустите, если вы вдали от семьи — отношения становятся только крепче.

О боливийском детстве Michelle Andrade вспоминает с трепетом — оно было наполнено любовью и вниманием близких.

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— Самое яркое воспоминание из детства – это Рождество. Мы ждали этот день больше, чем Новый год и день рождения. На Рождество мы всегда собирались всей семьей, всей своей двадцаткой, в доме у бабушки, накрывали стол, готовили подарки, веселились… — вспоминает Michelle Andrade. — Я благодарна родителям, что они привили нам такую любовь к семье.

Смотрите всей семьей тревел-шоу «Орел&Решка. Новый сезон» каждую субботу в 10:00 на Новом канале! В следующем выпуске, который выйдет 27 февраля, шоумен Александр Гудков и музыкант Иван Дорн отправятся на край света — в Португалию.

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