Новый канал / Новенька / Рома-баскетболист и Вера-черлидерша: бэкстейдж 19 серии сериала «Новенька»
27 декабря

Рома-баскетболист и Вера-черлидерша: бэкстейдж 19 серии сериала «Новенька»

В заключительных сериях мелодрамы «Новенька» отношения Ромы и Веры переживают нелегкий период. Но все изменится на баскетбольном турнире между элитными школами. Рома и Вера снова будут вместе! Как актеры-парни «Новенької» готовились играть баскетболистов и как девочки готовили танец черлидерш? Смотрите бэкстейдж со съемок 19 серии мелодрамы «Новенька».

Смотреть онлайн сериал Новенька на Новом канале

Рома-баскетболист и Вера-черлидерша: бэкстейдж 19 серии сериала «Новенька»
Вход или Регистрация
Восстановление пароля
Вспомнили?
или через e-mail:
Забыли пароль?
Я соглашаюсь с условиями конфиденциальности