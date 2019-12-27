В заключительных сериях мелодрамы «Новенька» отношения Ромы и Веры переживают нелегкий период. Но все изменится на баскетбольном турнире между элитными школами. Рома и Вера снова будут вместе! Как актеры-парни «Новенької» готовились играть баскетболистов и как девочки готовили танец черлидерш? Смотрите бэкстейдж со съемок 19 серии мелодрамы «Новенька».

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