Евгений Лесничий о конкуренции со своей девушкой-актриской: есть ли она в паре

«Чем меряться? Талантом?»: Евгений Лесничий – о конкуренции с актрисой-любимой

Известный украинский актер, которого совсем скоро увидите в сериале «Сім’я по неділях» на Новом канале, рассказал, чувствует ли конкуренцию со своей девушкой-актрисой

«Нет права на ошибку»: как Александр Рудинский совмещает съемки и игру в театре

Евгений Лесничий – о конкуренции с актрисой-любимой Ангелиной Самчик

Есть мнение, что актеры «выгрызают» каждую роль и часто враждуют между собой. Но звезда сериалов Нового канала «Голова» и «Сім’я по неділях» Евгений Лесничий опровергает это. Парень говорит: несмотря на то, что на одну роль может пробоваться несколько, а то и десятки актеров, никогда нет злобы или обиды на коллег. Все давно научились по-взрослому и с пониманием воспринимать отказы.

– У нас на кастингах очень здоровая атмосфера и конкуренция по сравнению с другими нишами. Как это работает сейчас в кино? Не утвердили, так не утвердили, – с улыбкой говорит Женя. – Я перестал обращать на это внимание очень давно. Раньше нервничал, когда не проходил пробы. Всегда думал, что проблема во мне. Сейчас понимаю, что очень много других аспектов. Не подошел – ничего страшного. Двигаюсь дальше. Признаюсь, иногда, если не напоминают кастинг-директора, просто забываю, что пробовался в тот или иной проект. И уже потом, когда он выходит на экран, вспоминаю: «О! Я когда-то был на пробах!» Конечно, конкуренция существует, без этого никак. Но она как будто в заочном формате.

Часто если люди имеют одинаковую профессию, то чувствуется конкуренция в паре. Но и здесь не о Лесничем! Они с любимой – актрисой Ангелиной Самчик – выстроили здоровые отношения и с пониманием относятся ко всем успехам и неудачам в работе.

– У нас нет никакой конкуренции. И это так здорово! Чем меряться? Талантом? – смеясь, говорит актер. – Есть один контраргумент в этой теме: у Ангелины есть полнометражный фильм, а у меня нет. Конечно, я тоже хочу хороший полный метр с главной ролью. Это мечта! Но пока его нет, мы об этом с Ангелиной не разговариваем. А если и говорим, то очень редко и в шутку.

Ждите премьеру сериала «Сім’я по неділях» скоро в эфире Нового! Следите за новостями на сайте и в соцсетях телеканала, чтобы не пропустить интересное об актерах и деталях сюжета.

