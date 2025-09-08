Як Олександр Рудинський готується до виступу в театрі: подробиці

Новий каналНовини

«Немає права на помилку»: як Олександр Рудинський поєднує зйомки та гру в театрі

Зірка українських кіно та серіалів, який зіграв одну з головних ролей у «Сім’ї по неділях» для Нового каналу, розповів, що робить перед виходом на сцену

Коли сидиш у залі, за лічені хвилини до початку вистави завжди відчувається приємне напруження та бажання швидше побачити дійство. В цей час актори за лаштунками вгамовують хвилювання та налаштовуються здивувати глядача. А що саме роблять? За скільки часу приїздять у театр і про що думають? Секретами поділився Олександр Рудинський.

– Ризик професії актора в тому, що неважливо – дивиться на тебе 800 людей на великій сцені чи 170 на камерній, ти не маєш права на помилку, – розповідає актор у YouTube-проекті «Пряма Червона». – Тож бажано приїжджати щонайменше за дві години до вистави, аби підготуватися, зробити технічний прогін, розігріти голос, тіло. Також все залежить від вистави. Інколи в нас є гримери, а інколи потрібно гримуватися самим. На «Калігулі», наприклад, я зазвичай сам маю нанести собі тон, підвести очі, підмалювати зморшки.

Окрім фізичної розминки тіла та голосу й підготовки образу візуально потрібно ще й налаштуватися морально. Тут часто допомагає музика.

– Плейлист завжди залежить від настрою. Інколи треба себе збадьорити й увімкнути Rammstein, – ділиться Олександр. – Саме перед «Калігулою» часто вмикаю композитора Арманда Амара. Я його дуже люблю слухати. Взагалі мій улюблений гурт – The Blaze. Інколи слухаю їх. А інколи – просто музику з вистави.

Буває, що на виступи в театр Сашко Рудинський приїжджає після знімального дня. Тоді налаштуватися та відпрацювати особливо складно.

– У мене навіть був такий випадок, коли не міг згадати, як провів виставу, бо працював на інстинктах, – ділиться актор. – Звісно, я не люблю такого. Але, буває, ставлять багато знімальних днів на місяць через чіткі дедлайни, тому не маю іншого вибору.

Чекайте комедійний серіал для всієї родини «Сімя по неділях» вже скоро в ефірі Нового каналу!

