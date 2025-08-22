На День Независимости Новый канал покажет комедию Песики

Празднуй День Независимости вместе с Новым и считай собачек в прямом эфире, начало трансляции – 24 августа в 19:00! А почему комедию «Песики» стоит посмотреть обязательно, рассказал актер фильма Кирилл Ганин

Не успели сходить на «Песиків» в кинотеатр? Не беда! 24 августа в 19:00 зрителям Нового канала покажут телепремьеру нашумевшей комедии. А чтобы просмотр был еще более интересным, на Новом устроили конкурс. Условия простые: внимательно смотрите премьеру фильма «Песики» с 19:00 до 21:00, считайте хвостатых на протяжении всего показа, пишите ответы в комментариях под постом в соцсетях Нового. Внимательных зрителей ждет поощрение! А пока ждете премьеру, подготовили для вас несколько фактов о фильме от актера комедии «Песики» Кирилла Ганина.

– На первый взгляд может показаться, что в этом кино нет ничего особенного – обычная история об обычной любви. Но это не так, ведь это фантастическая история о фантастической любви! Она дает понять: как бы ты ни старался и ни пытался найти любовь, она никогда не приходит тогда, когда тебе хочется, – уверен актер фильма «Песики» Кирилл Ганин. – Любовь – это очень неудобная вещь, которая падает тебе на голову именно тогда, когда ты этого не ждешь. И «Песики» дают понять, что любовь – это случайность. Но такая приятная, что ты с ней потом живешь всю жизнь.

Главную роль в комедии сыграла ведущая Нового канала Леся Никитюк.

– Мы с Лесей начали работать еще до начала съемок. У нас были пробы, на которых проигрывали сцену, где приходим к Лесе домой, и начинается это животное непонятно что, – смеется Кирилл Ганин. – Скажу откровенно: с Лесей было приятно работать. Она прислушивалась к советам, сама их спрашивала, выполняла абсолютно все пожелания и указания режиссера.

Компанию Лесе в фильме, кроме Кирилла Ганина, составили Тарас Цымбалюк, Артур Логай, Дмитрий Сова, Артемий Егоров, Повар Данил, Владимир Ращук и Иван Блиндарь.

– Самой веселой во время съемок стала одна из крайних сцен. Та, где все мужчины из собак превращаются обратно в людей, – вспоминает Кирилл Ганин. – Это было очень смешно: выражение лица голых типов, стоящих на съемочной площадке, едва прикрытых. И все, что мы хотим в тот момент – это поесть нормальной мужской пищи! Увидите в фильме, о чем я (смеется).

Празднуйте День Независимости вместе с Новым и участвуйте в розыгрыше! 24 августа в 19:00 на канале – комедийный фильм «Песики» с Лесей Никитюк в главной роли. Не пропустите!