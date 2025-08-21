Хто доводить Фіму Константиновського до точки кипіння

Ведущий квиз-шоу «Поле», капитан команды в «Хто знає?», премьеры которых выйдут 26 и 27 августа на Новом канале, рассказал, как собрал более 12 млн грн на благотворительность благодаря Telegram-каналу

Маленьких донатов не бывает! В этом убежден Фима Константиновский. И именно наши ежедневные 10, 20 или 100 гривен делают так, что военные на фронте имеют дрон, тепловизор или автомобиль. С ноября 2023 ведущий Нового канала закрывает сборы вместе с подписчиками своего Telegram-канала «Збір закритий». С тех пор пропустил только один день публикации по уважительной причине – из-за собственной свадьбы! Но за это время у Фимы появились благотворители, которые играют на нервах звезды проектов Нового.

– Клянусь, не вспомню, чем еще занимался так долго и регулярно, как каналом «Збір закритий». Если посчитать, то за весь период, когда основал его, мы вместе с подписчиками собрали уже более 12 миллионов гривен. У меня есть цель дня, которую каждый день объявляю на канале. И все бросают, кто сколько может, – говорит Фима Константиновский в интервью Oboz. – Наша целевая аудитория – это сборы, куда не хватает совсем немного. Людям хочется помочь тогда, когда они видят финишную прямую. Я называю их «донатными извращенцами» (улыбается). Ведь бывает так, что они не отзываются до последнего и делают финальный донат, когда у меня уже не хватает нервов (смеется).

Фима неустанно напоминает о донатах, помощи военным, своем Telegram-канале и во время съемок «Поля», «Хто знає?», и на съемочных площадках YouTube-проектов.

– Однако не секрет, что люди очень устали. Раньше на канале было 600 подписчиков, благодаря которым мог собрать 30 тысяч гривен в день. А сейчас на канале почти две тысячи, которые донатят 15 тысяч гривен в день. Да и то, если я замучаю всех сообщениями и напоминаниями, – отмечает ведущий Нового. – Несмотря на то, что с каждым сбором становится все труднее, для меня «Збір закритий» – это лучший канал, который существует в Telegram. И я горжусь тем комьюнити, которое удалось собрать здесь.

