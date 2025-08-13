«Проведу весілля учаснику «Поля»: Фіма Константиновський – про допомогу гравцям після шоу

Ведучий Нового каналу розповів про домовленості з учасниками гри, в яку грає вся країна

Квіз-шоу «Поле» обʼєднує! Незмінний ведучий Фіма Константиновський переконаний: це проект не про запитання, категорії, клітинки, а про людей. Тому так обожнює формат шоу і класних свідомих українців, які приходять спробувати щастя в 45-секундних квіз-дуелях. Не за горами вже третій сезон улюбленої гри українців, що розпочнеться з 27 серпня на Новому каналі.

А поки Фіма розповів, як допомагає гравцям з їхніми благодійними цілями після шоу.

– Учасники попередніх сезонів «Поля» часто пишуть мені. Ми домовляємося з ними про це, особливо з військовими та волонтерами. Адже якщо квіз-дуелянт не виграв на «Полі», то це означає, що потреба може бути не закрита, – каже Фіма Константиновський. – На зйомках різних проектів, зокрема і «Поля», я постійно розповідаю про свій Telegram-канал «Збір закритий» та Instagram, де публікую перевірені збори. Ось туди мені найчастіше й пишуть (усміхається). Днями ми закрили збір одного з учасників квіз-шоу, волонтера. А ще якось допомагали підлітку, який збирав для батька-військового, і якого побачите в третьому сезоні «Поля».

Загалом Фімі разом з підписниками вдалося вже закрити чотири збори гравців, які будуть у новому «Полі». Однак ведучого з учасниками поєднують не лише донати.

– На зйомках попереднього сезону я пообіцяв провести весілля учаснику-волонтеру безкоштовно. І ось нарешті дотримаюся обіцянки: у вересні він одружується! – пояснює ведучий Нового. – Тому ми з гравцями «Поля» співпрацюємо у важливих напрямках щодо зборів, допомоги або ж весілля (усміхається). Це буває рідко, чесно кажучи. Але в той момент захотілося підтримати й допомогти, чим можу.

Вмикайте третій сезон «Поля» з Фімою Константиновським 27 серпня о 20:00 на Новому каналі! Щосереди грайте разом з учасниками квіз-шоу та дізнавайтеся імена трьох щасливчиків, які покинуть знімальний майданчик з головним виграшем