Звезды Нового канала рассказали о самых памятных фото года: подробности

19 августа отмечают Всемирный день фотографии. Каждый день мы пополняем галерею телефона мемами, скринами интересных вещей и фотографиями еды, домашних любимцев или погоды за окном. Но среди этих обыденных фото точно найдутся особые кадры. О таких мы спросили у ведущей и актрис проектов Нового канала. Очаровательные девушки, которых увидите в осенних премьерах телеканала, показали и рассказали о самых памятных фотографиях за последнее время.

Виталина Библив, актриса сериалов «Будиночок на щастя» та «Сім’я по неділях»

– Мы живем в такие времена, когда каждое фото самое памятное. Сейчас мне больше разрывают душу и сердце фотографии встреч родных с освобожденными пленными, – говорит Виталина. – Еще на всю жизнь запечатлелось в памяти фото моей собаки, которая недавно ушла от нас. Она была черная и лежала в снегу, рядом с ней – оранжевый мячик – такой символ покоя, детства, взросления. Хоть это фото было случайным, но оно получилось таким сказочным. Конечно, мысленно вижу фото родителей. Я приехала на Новый год и нарядила их: папе одела колпак, маме – ушки, и мы пошли на центральную елку. Там я сфотографировала их и все были счастливы, как дети. Я не могу выделить что-то одно, потому что в каждой неделе года есть памятные фото. Самая памятная фотография живет в твоем и моем сердце. Хотя еще одно из самых ярких фотовоспоминаний этого года – фотосъемка у фотографа Ростислава Репки. У меня был только один свободный день, два часа, и в этот день пошел дождь. Несмотря на то, что все были мокрые: и фотограф, и осветитель, и гример, и я, эти фото получились невероятно теплыми. Наверное, если бы было солнце, мне бы это не так запомнилось. Мы даже не работали на результат, а кайфовали от процесса, и именно поэтому фото получились невероятно хорошими.

Lida Lee, артистка и ведущая реалити «Кохання на виживання»

– Для меня самые памятные фото в этом году – из первого за пять лет отпуска. Это была Доминикана, где я отдыхала десять дней, – вспоминает Лида. – Очень необходимый для меня отпуск, чтобы восстановить силы и перезагрузиться после постоянной работы.

Анастасия Иванюк, актриса сериала «Сім’я по неділях»

– Трудно выбрать только одно особое фото за целый год. Каждый период был чем-то важным и ценным. Но как только открываю свою фототеку, сразу хочется окунуться в воспоминания нашего отпуска с любимым в Карпатах, – делится Настя. – Мы уже второй раз выбираем для отдыха самое высокогорное село Украины – Дземброню. Снова и снова это место влюбляет в себя. Мы, как и в прошлом году, праздновали там день рождения Димы (парень Насти – прим. ред.), и я по-доброму завидовала и радовалась за него. Постоянно повторяла: «Как круто, что ты начинаешь свой год в таком замечательном месте. Это значит, что этот год будет таким же замечательным!» Мой день рождения зимой, и чаще всего я встречаю его, работая. А на праздник Димы позволили себе миниотпуск. Я делюсь фото с невероятным видом на Черногорский хребет в живописном селе Дземброня.

