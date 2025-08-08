Остап Ступка советует, что почитать

Исполнитель одной из главных ролей в комедийном сериале для всей семьи «Сім’я по неділях», который осенью покажет Новый канал, поделился подборкой любимых авторов и произведений

9 августа отмечают Всемирный день книголюбов. Тренд на чтение уже давно перерос в хорошую привычку украинцев. На улицах городов открывается все больше современных книжных магазинов-кафе, где любит отдыхать молодежь. В парках на лавочках встречаем людей с книгами, а не с гаджетами. Не знаете, что почитать? В честь праздника подборкой любимой литературы поделился актер сериала «Сім’я по неділях» на Новом канале Остап Ступка.

– Есть очень много хорошей украинской и мировой литературы, которой я хотел бы поделиться. Выделить подборку из трех или пяти произведений на самом деле очень трудно. Но поделюсь в общем, что читаю, – говорит Остап Ступка. – Я люблю биографическую прозу, литературу о выдающихся людях. Мне интересно, как они жили, что говорили, что творили, как любили. Эти вещи очень помогают в сегодняшней жизни. Также люблю литературу украинского расстрелянного возрождения. Приведу несколько примеров художников, творивших в опасные 30-е годы и уничтоженных сталинским режимом.

1. Романы Валерьяна Подмогильного «Місто» та «Невеличка драма»

О чем «Місто»: Эта эпатажная, ироничная и современная классика для тех, кто хочет узнать, как в литературе первой трети ХХ века изображен вызов индивида миру и себе. Главный герой Степан Радченко – амбициозный мечтатель, который из уютного села попал в шумный город. Он влюбляется и влюбляет женщин, исследует собственное «Я» и границы дозволенного, пытается строить карьеру. Он испытывает город на крепость, а тот его. Но кто кого в конце концов покорит?

О чем «Невеличка драма»: Это один из лучших философских романов в украинской литературе ХХ века. Он о новых взаимоотношениях, новом быте, новой морали и вечных вопросах, которые возникают в эпоху технического прогресса. Подмогильный мастерски разыгрывает на камерной сцене небольшую драму, название которой – жизнь.

2. Валерьян Полищук « Козуб ягід »

О чем книга: В этой книге собрана вся проза автора, который является лидером группы «Авангард». Кроме нескольких циклов афоризмов, здесь есть краткие рассказы и письма к жене.

3. Майк Йогансен « Подорож ученого доктора Леонардо… »

О чем книга: Сборник произведений, которые считаются визитками автора. Это тексты настоящего литературного экспериментатора, цель которого – расшатать представление о литературе, и, с одной стороны, погрузить читателя в художественную игру, а с другой – показать, какое эстетическое удовольствие можно получить от этих экспериментов.

4. Гео Шкурупий – любые его сборники стихов и рассказов

Но отдельно уверенно актер выделил такое произведение:

– Недавно в издательстве «А-ба-ба-га-ла-ма-га» вышла книга «Кіноспостереження Квентіна Тарантіно». А прочтите ее! – заключает Ступка.

