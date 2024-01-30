«Пытался шутить так, чтобы он рассмеялся»: Фима Константиновский – об отце

Ведущий шоу «Поле», которое Новый канал покажет уже 7 марта в 20:00, вспомнил, как выбирал между профессией комика и певца

Настоящим примером для Фимы Константиновского стал папа. И не только в жизни, но и в юморе. Ведущий развлекательного шоу Нового канала «Поле» пошел по стопам отца и тоже участвовал в КВН. Однако отмечает, что при выборе профессии не отталкивался от того, кто чем занимается в семье.

Cейчас смотрят

– Папа был автором шуток и писал номера для команды КВН, которая становилась вице-чемпионом Высшей лиги. К слову, он создал «Ветер КВН», являющийся одним из неофициальных гимнов. Сейчас неприятно говорить о КВН, потому что сегодня это «шляпа» и пропагандистская машина, к сожалению, – говорит Фима Константиновский в YouTube-проекте «Розмова». – Маленьким всегда смотрел КВН. И именно отец был настоящим примером для меня. Так что я пытался шутить так, чтобы он рассмеялся. Не помню момент, как это произошло впервые. Но когда начало получаться, очень радовался. Хотя это было сложно. Мне нравится в папе максимальный цинизм, он может придумывать шутки на любые темы. У него немного американское чувство юмора, когда нет границ. И, объективно, из нас двоих он шутит лучше.

Мама Фимы – певица, а отец – юморист. Когда пришло время определяться с профессией, Константиновский отнесся к этому вопросу рационально.

– Когда я делал выбор, то не отталкивался от того, кто чем занимается в семье. Однако юмор был мне ближе. К тому же мы с родителями посчитали и поняли, что карьера певца – это дорого. Нужны клипы, песни, концерты. А когда ты юморист и ведущий, то просто покупаешь пиджак для выступления и зарабатываешь деньги без продюсеров, – отмечает комик.

Весной проветрить голову с Фимой Константиновской можно будет в развлекательном игровом шоу «Поле». Включайте новый канал уже 7 марта в 20:00!

Справка:

The Floor – это формат викторины, разработанный Talpa Studios. Шоу транслируют во Франции, Испании, Румынии, Германии, Италии и США. По правилам, в The Floor принимают участие 100 игроков. Они соревнуются в квиз-дуэлях на гигантском светодиодном полу, разделенном на 100 квадратов. Каждое из этих полей представляет разные категории: от «Известных спортсменов» и «Голливудских актеров» до «Культовых зданий» и «Млекопитающих». Участник бросает вызов соседнему сопернику на квиз-дуэль именно в той категории, в которой разбирается лучше всего. Они оба отвечают на вопросы по выбранной теме. Победитель поединка захватывает поле другого игрока. А проигравший выбывает из игры. Участник, который займет все поля, выиграет крупный денежный приз.