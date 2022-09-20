В Украине заработал «Единый портал вакансий»: что будет нового для украинцев

В Украине заработал государственный портал для поиска работы – «Единый портал вакансий»

Вакансии отображаются на портале в режиме реального времени. Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

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Новый портал позволяет найти информацию о работе в соответствии с регионом, отраслью или направлением, ожидаемым уровнем зарплаты. Новые вакансии появляются на портале в режиме реального времени и максимально актуальны, — говорится в сообщении.

— Новый инструмент поможет и работодателям, и работникам, и будет способствовать восстановлению и дальнейшему развитию экономики. План Восстановления Украины предусматривает создание более 1 млн. 700 тысяч рабочих мест в течение следующих лет. Итак, «Единый портал вакансий» будет очень полезен и в будущем, – рассказала первая вице-премьер-министр – министерша экономики Украины Юлия Свириденко.

Создание портала инициировали Минэкономики и Госслужба занятости весной 2022 года. В конце мая Министерство экономики, Государственная служба занятости и шесть крупнейших украинских сайтов по трудоустройству подписали договор о сотрудничестве и информационном взаимодействии.

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