Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев для встречи с Зеленским и Шмыгалем

В четверг, 15 сентября, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев с рабочим визитом

Это ее третий визит в Украину с начала войны. Об этом глава Еврокомиссии сообщила в Twitter.

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– Я в Киеве, уже третий раз с начала русской войны. Так много изменилось. Украина теперь кандидат в ЕС, — написала она.

Фон дер Ляйен сообщила, что в ходе визита встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем, чтобы обсудить как продолжить сближение экономик и людей, пока Украина продвигается к вступлению.

До этого, во время ежегодной речи перед Европейским парламентом в Страсбурге, глава ЕК заявляла, что Украина должна войти в европейскую зону свободного роуминга для мобильных телефонов: «Пора сделать это». Кроме того, фон дер Ляен объявила о выделении 100 миллионов евро на восстановление разрушенных во время войны школ в Украине.

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