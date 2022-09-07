Анна Маляр о выезде женщин за границу: никаких ограничений не будет

Теперь официально – никаких ограничений для женщин с 1 октября не будет

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в своих соцсетях.

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— Минобороны подготовило приказ, которым в очередной раз отсрочило сроки взятия женщин на военный учет еще на год – до 1 октября 2023 года. Соответствующий приказ подписал министр обороны Алексей Резников, – написала она.

Наконец-то украинские женщины могут выдохнуть! Также в новом интервью Маше Ефросининой Анна Маляр рассказала, что в законе Украины «О воинской обязанности и военной службе» говорится, что все женщины именно обязаны встать на учет. Но Генштаб и Минобороны хотят изменить формулировку на «по желанию».

– Мы это предлагаем, но такие решения может принимать только Верховная Рада Украины. Они могут принять нашу поправку, а могут не принять. На такой случай у нас есть план «Б» — отсрочить взятие на военный учет женщин еще на год, чтобы за этот год придумать как сделать его именно добровольным, — пояснила Анна Маляр.

Именно к плану «Б» сейчас и прибегло Минобороны Украины. Ибо законотворческий процесс длительный.

— За это время парламентарии смогут на законодательном уровне установить, что военный учет женщин соответствующих профессий/специальностей исключительно добровольный. Работа в комитете Верховной Рады активно продолжается. Поэтому никакой паники и измены. Никаких ограничений для женщин не существует, – поделилась замминстра.

Интересно, если углубиться в этот список профессий, их насчитывается почти сто, а не четырнадцать. Однако Генштаб Украины пришел к выводу, что у него нет необходимости увеличивать количество женщин, которые уже стоят на военном учете.

Что значит для женщины «встать на военный учет», что делать, если пришла повестка, кто распространяет об этом фейки и что будет с заграницей – смотрите в новом интервью Анны Маляр у Маши Ефросининой.

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