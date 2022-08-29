Укрпочта выпускает благотворительную марку Пес Патрон: фото марки

Укрпочта завтра, 30 августа, представит новые марки «Пес Патрон»

Об этом в Telegram сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский.

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– Завтра, по многочисленным просьбам, мы выпускаем марку «Пес Патрон». Но кроме того, что это крутая марка, которая рассказывает о том, как саперы, вместе с Патроном, помогают сохранить жизнь детей и фермеров и обеспечивают прохождение судов — это первая официальная благотворительная марка страны, — отметил Смилянский.

По его словам, благодаря продаже марки планируется собрать более миллиона евро на машину для разминирования, чтобы быстро разминировать большие территории в Украине. Кроме того, остальные средства пойдут на поддержку приютов для животных.

Отмечается, что лист включает в себя 8 марок с изображением жизни Патрона, изготовленных на самоклеющейся бумаге. На каждой марке изображается эпизод из жизни собаки-разминировщика: «Патрон помогает фермерам», «Патрон со спасателем», «Патрон разблокирует морской путь», «Патрон — настоящий казак», «Патрон спасает детей», «Вещий сон Патрона», «Патрон с наградой», «Пес Патрон». Тираж – 1 млн экземпляров.

Где можно купить марку с Патроном?

Номинал каждой марки – F (23 грн). Дополнительно с каждой марки будут взиматься 8 грн на благотворительность. В общей сложности за 8 марок придется заплатить 248 грн. Продажа будет открыта в отделениях «Укрпочты» и онлайн-маркете.

Фото — Укрпочта

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