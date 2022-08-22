Как спастись от радиации: что лучше всего защищает

24 февраля 2022 Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В тот же день российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС, 5 марта обстреляли АЭС в Запорожье. Сейчас, по сообщениям «Укрэнерго», в результате враждебных действий российских военных Чернобыльская АЭС полностью обесточена. Если не решить эту проблему, через несколько дней радиация может начать выходить в воздух. Такую оценку возможным событиям дал глава «Энергоатома» Петр Котин.

Конечно, все надеются, что оккупант придет в себя и позволит организовать «зеленый коридор» для бригады «Укрэнерго», которая может починить и возобновить работу этой линии. Но на всякий случай следует знать, как при выходе радиации можно защитить организм от ее воздействия.

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