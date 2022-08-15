«На полгода хватит точно»: Александр Педан – о денежных сбережениях

Ведущий проекта Improv Live Show, новый сезон которого покажет Новый канал, признался, какие недостатки жизни в столице он испытал в период войны в Украине

Многие украинцы с начала полномасштабного вторжения россии в нашу страну, к сожалению, остались без работы. Кому-то удалось вернуться к делу или найти себе новое. Но не всем. В частности, с этим столкнулись знаменитости. Почти все украинские звезды занимаются волонтерством, благотворительностью, социальными проектами и редко получают новые поступления в свой кошелек.

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– Я живу сейчас на свои сбережения, – рассказал ведущий Improv Live Show, новый сезон которого осенью покажет Новый канал, Александр Педан в YouTube-проекте «Слава+». – Вошел в режим экономии (смеется). Но где-то тысяча долларов в месяц у меня должна быть. Я ведь путешествую по городам Украины за свой счет. И часто езжу из Киева в Хмельницкий и обратно.

Александр признался, что за месяцы войны в Украине ощутил разный уровень жизни в этих городах. В финансовом смысле.

– В Киеве сейчас дорого. В Хмельницком жить гораздо дешевле, однозначно, – поделился он. – Я почувствовал кайф от низких цен в областных центрах. В столице ты отвыкаешь от того, что пять гривен – это деньги, за которые можно перекусить. В Киеве это невозможно. А там можно купить вкусный пирожок, домашнюю выпечку и т.д. Плюс, гораздо меньшие расстояния.

Педан рассказал, что пока не имеет постоянного заработка. А его YouTube-канал не приносит больших денег от монетизации.

– Я не считал, на сколько времени мне хватит сбережений. Даже не прикидывал. Но если подумать, то на полгода должно, – признался телеведущий.