Леся Никитюк призналась, что переселенцы предлагали ей деньги

Ведущая Нового канала рассказала о семье из Мариуполя, с которой она познакомилась в своем приюте

За несколько месяцев существования хмельницкого приюта, которым занималась ведущая реалити «Пара на миллион» (Новый канал) Леся Никитюк, в нем остановились почти три тысячи человек. Они пережили разные ужасы войны — голод, оккупацию, непрерывные обстрелы… Несмотря на это, украинцы не утратили самое главное — человечность.

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— Приезжала семья из Мариуполя, они двигались за границу. Там дети, псы, коты. Так они мне тыкали деньги. Говорили: «Мы не знали, куда едем, но нам так повезло с вами, вы так здесь всем занимаетесь, хотим вам оставить деньги». И давали мне 50 тысяч гривен, – рассказала Леся Новому каналу. — Говорю им: «Вы что, с ума сошли? Даже если бы там было 20 гривен, я не взяла бы». В этой истории нет ничего ужасного, она не об обстрелах и ранениях, но о человечности, о душе.

Даже потеряв дом и работу, украинцы готовы поделиться последним друг с другом. Именно поэтому мы обязательно победим!

Премьера реалити «Пара на миллион», снятая еще до начала полномасштабной войны, состоится осенью на Новом канале. Ведущие – Леся Никитюк и Роман Мищеряков.