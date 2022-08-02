Новый канал>Новости

«Вы что, с ума сошли?»: Леся Никитюк призналась, что переселенцы предлагали ей деньги

Леся Никитюк призналась, что переселенцы предлагали ей деньги

Ведущая Нового канала рассказала о семье из Мариуполя, с которой она познакомилась в своем приюте

За несколько месяцев существования хмельницкого приюта, которым занималась ведущая реалити «Пара на миллион» (Новый канал) Леся Никитюк, в нем остановились почти три тысячи человек. Они пережили разные ужасы войны — голод, оккупацию, непрерывные обстрелы… Несмотря на это, украинцы не утратили самое главное — человечность.

Cейчас смотрят

«Меня должны были увидеть в роли героини сериала»: от чего Леся Никитюк отказалась из-за войны

Леся Никитюк призналась, что переселенцы предлагали ей деньги

— Приезжала семья из Мариуполя, они двигались за границу. Там дети, псы, коты. Так они мне тыкали деньги. Говорили: «Мы не знали, куда едем, но нам так повезло с вами, вы так здесь всем занимаетесь, хотим вам оставить деньги». И давали мне 50 тысяч гривен, – рассказала Леся Новому каналу. — Говорю им: «Вы что, с ума сошли? Даже если бы там было 20 гривен, я не взяла бы». В этой истории нет ничего ужасного, она не об обстрелах и ранениях, но о человечности, о душе.

Леся Никитюк призналась, что переселенцы предлагали ей деньги

Даже потеряв дом и работу, украинцы готовы поделиться последним друг с другом. Именно поэтому мы обязательно победим!

Премьера реалити «Пара на миллион», снятая еще до начала полномасштабной войны, состоится осенью на Новом канале. Ведущие – Леся Никитюк и Роман Мищеряков.

новини нк новости пара на миллион пара на мільйон
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь