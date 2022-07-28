Сенат США принял резолюцию, которая призывает Госдеп признать россию страной-спонсором-терроризма

Сенат США принял резолюцию, призывающую признать россию государством-спонсором терроризма. Об этом пишет издание New York Times.

«Сенат единогласно одобрил резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Дж. Блинкена объявить Россию государственным спонсором терроризма за действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, которые привели к гибели бесчисленных невинных мужчин, женщин и детей», — отмечает NYT.

Cейчас смотрят

Елена Зеленская выступила в Конгрессе США и попросила больше оружия для Украины

Беженство в США из Украины 2022: можно ли уехать от войны в Штаты

Если россию признают государством-спонсором терроризма, то оно пополнит список изолированных стран мира, уже включающий КНДР, Иран, Судан и Сирию.

Изоляция предусматривает жесткие экономические и политические санкции США. Они включают: запрет на поставку, экспорт и продажу оружия; контроль за экспортом товаров двойного назначения; запрет на экономическую помощь и наложение денежных и других ограничений.