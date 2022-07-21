Елена Зеленская выступила в Конгрессе США и попросила больше оружия для Украины

Сегодня, 21 июля, супруга Президента Украины Володимира Зеленского Елена Зеленская выступила в Конгрессе, попросив предоставить нашей стране оружие. Первая леди стала первой в истории женой иностранного лидера, получившей возможность выступить с речью в стенах этого института.

В начале речи Елена Зеленская подчеркнула, что будет говорить не по протоколу, а, прежде всего, как женщина и мать. К конгрессменам она обратилась не только как к политикам и представителям партий, а как к матерям и родителям, дедушкам и бабушкам, дочерям и сыновьям.

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В своей речи Елена Зеленская задала и о судьбе четырехлетней Лизы, погибшей в Виннице в результате российских обстрелов, а также детей, убитых в Николаевской и Одесской областях, погибших работников и посетителей торгового центра в Кременчуге, сожженного российской ракетой 27 июня. После чего попросила предоставить Украине системы ПВО.

«С начала войны россия выпустила по Украине уже три тысячи разных крылатых ракет, но чтобы разрушить чью-то семью, не нужно даже ракеты – хватает маленького обломка. Поэтому я обращаюсь к вам от имени всех погибших. От имени людей, потерявших руки и ноги. И от имени людей, еще живых и целых. От имени воюющих и тех, кто ждет в тылу на возвращение своих родных с передовой. Я прошу вас оружие! Оружие не для того чтобы нести войну на чужую территорию, а чтобы защитить свой дом и право просыпаться в нем живыми. Я прошу у вас системы противовоздушной обороны, чтобы ракеты не убивали детей в их колясках. Чтобы они не разрушали детские комнаты и целые семьи», – отметила Елена Зеленская.