Последствия обстрела Затоки: Зеленский опубликовал видео последствий

Владимир Зеленский опубликовал видео с разрушениями после сегодняшнего удара ВС рф по курортному поселку Затока в Одесской области

Об этом президент Украины написал на своей странице в Instagram.

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– Люди отдыхали и жили. Просто жили. Ни баз, ни войск. Просто террористам из рф захотелось пострелять, – прокомментировал глава государства.

Также Зеленский подчеркнул, что оккупантам придется ответить за все совершенные военные преступления в Украине.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

– За все будут отвечать. Каждый. Каждый «освободитель», разрушающий нашу жизнь, заявил президент.

В местных пабликах люди пишут, что целью россиян является мост через Днестровский лиман. По факту под обстрелы ВС рф попадают жилые дома местных жителей и гражданские объекты.

Фото — скрин из видео

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