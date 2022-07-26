Последствия обстрела Затоки: Зеленский опубликовал видео последствий

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Владимир Зеленский опубликовал видео с разрушениями после сегодняшнего удара ВС рф по курортному поселку Затока в Одесской области
Об этом президент Украины написал на своей странице в Instagram.
– Люди отдыхали и жили. Просто жили. Ни баз, ни войск. Просто террористам из рф захотелось пострелять, – прокомментировал глава государства.
Также Зеленский подчеркнул, что оккупантам придется ответить за все совершенные военные преступления в Украине.
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– За все будут отвечать. Каждый. Каждый «освободитель», разрушающий нашу жизнь, заявил президент.
В местных пабликах люди пишут, что целью россиян является мост через Днестровский лиман. По факту под обстрелы ВС рф попадают жилые дома местных жителей и гражданские объекты.
Фото — скрин из видео
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