Как военный медик спасает жизни на передовой

Новый канал продолжает рассказывать #ДобріІсторії смелых украинцев, приближающих победу в войне, которую развязал российский агрессор. Эта история – о военном враче. Его позывной – Антибиотик. Он служит медиком в боевой части 25 аэромобильной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Антибиотик – один из тех, кто спасает жизни украинских защитников, которые в свою очередь борются за нашу победу каждый день. Называть свое имя, предоставлять фото или говорить о семье Антибиотик не хочет из соображений безопасности. Но о его работе люди должны узнать и быть благодарными.

2014 – начало войны

По специальности я врач-терапевт, но так сложилось, что еще в 2014 году меня мобилизовали в Вооруженные силы Украины в одно из спецподразделений. Это была боевая часть, участвовавшая в войне с первых дней российской агрессии на востоке Украины. Я был медиком в боевой роте, выполнявшей задания на Донбассе, на которые выходил вместе с ними.

Помощь должен получить каждый, даже враг.

Работа боевого медика специфична – это предоставление помощи в полевых условиях. От ранения до трагических последствий проходят минуты. Человека, к сожалению, не успевают вывезти в госпиталь, поэтому нужен боевой медик. Я помогаю своим бойцам, но если к нам попадают раненые солдаты противника, как медик и человек, дававший клятву Гиппократа, обязан оказывать помощь и им. А также гражданским, раненым во время войны.

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День, который вернул на передовую

После демобилизации, в гражданской жизни я учил людей оказывать помощь, которая больше известна как BLS (Basic Life Support) и TBLS (Trauma Basic Life Support).

После начала полномасштабной войны россии против Украины в феврале 2022 года меня снова мобилизовали в ВСУ в качестве боевого медика в ранее упомянутую бригаду. Моя работа – это не только предоставление помощи раненым в бою. Например, при несении боевой службы нашими десантниками происходит множество случаев, когда им нужна квалифицированная медицинская помощь. Каждый день военнослужащие получают порезы, ушибы, растяжения и т.д. Специфика деятельности моего подразделения состоит в том, что группы ежедневно выполняют тяжелую физическую работу. Поэтому идет большая нагрузка на позвоночник, возникают сильные боли в шее и пояснице. С этим нужно работать. Таких обращений много. А также случаются простудные заболевания, особенно в весенний период, когда еще холодно и сыро.

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О вере в победу

Я чувствую себя спокойно, настроение у меня боевое. Конечно, очень разочарован политикой нашего восточного соседа – россии. Мне очень жаль, что нашу Украину бомбят и пытаются сравнять с землей. Ведь вижу все это изнутри – как страдает мирное население, в частности женщины, дети и пожилые люди. Дай Бог другим странам этого не знать и не видеть. Каждый человек, побывавший в этом хотя бы один день, не пожелает такого даже своему врагу. Молюсь, чтобы никто и никогда не пережил войну в своей жизни. А мы выстоим, потому что сильные духом. За нами правда, поэтому и победа будет за нами.