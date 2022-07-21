НБУ поднял курс гривны на 25% впервые с начала войны

21 июля 2021 года Национальный банк Украины поднял официальный курс гривны к доллару США. Об этом стало известно на официальном сайте НБУ.

Официальный курс гривны по отношению к доллару США подняли на 25%, теперь он составляет 36,5686 грн/долл.

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Как уверяют в НБУ, такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны.

Официальный курс гривны к доллару США продолжает фиксироваться. При высокой неопределенности, обусловленной войной, фиксированный официальный курс к доллару США является основным якорем стабилизации ожиданий и ключевым средством выполнения приоритетных целей НБУ. Они состоят в обеспечении ценовой и финансовой стабильности, что является важным условием восстановления экономики.

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«Фиксация курса гривны на уровне 29,25 грн. за 1 дол. США в начале войны помогла обеспечить стабильную работу финансовой системы. Механизм фиксации курса является стабилизатором экономики в текущих условиях. Война длится почти пять месяцев, за которые произошли существенные изменения в нашей и мировой экономике. В таких условиях официальный курс гривны на уровне 24 февраля уже не отвечает реалиям и постепенно теряет роль якоря для ожиданий. Учитывая это, Национальный банк осуществляет разовую коррекцию официального курса гривны по отношению к доллару США и фиксирует его на уровне 36,5686 грн/долл. США. Новый уровень курса станет якорем для экономики и придаст ей устойчивость в условиях неопределенности. Продолжение политики фиксированного курса позволит Национальному банку сохранить контроль над динамикой инфляции, а также поддерживать бесперебойную работу финансовой системы. Это ключевая предпосылка стабильного функционирования экономики, что жизненно необходимо в условиях войны», – подчеркнул Глава НБУ Кирилл Шевченко.

Условия установления курса продаж и покупки валюты в наличном и безналичном сегментах рынка остаются неизменными. Продажа и покупка валюты банками по заявкам клиентов в безналичном сегменте валютного рынка и дальше будет осуществляться по курсу, который не может более чем на 1% отклоняться от официального. Курс продажи валюты в наличном сегменте валютного рынка и дальше будет определяться спросом и предложением на нем.