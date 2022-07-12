Курс доллара к евро: почему сравнялся и что будет дальше

Впервые за последние 20 лет курс доллара по евро составляет 1 к 1. Это означает, что евро упал до 20-летнего минимума. Такая ситуация с обменным курсом валют зафиксирована по состоянию на 12 июля, хотя и по курсу НБУ 100 долларов все еще равняется 98,5 евро.

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Почему курс доллара по отношению к евро сравнялся?

Как отмечает издание Reuters, падение евро до 20-летнего минимума связано с остановкой Северного потока-1. В Германию перестали поставлять российский газ, потому что трубопровод якобы находится на ежегодном техобслуживании в течение 10 дней.

Инвесторы обеспокоены тем, что ремонт газопровода Nord Stream 1 может затянуться из-за вторжения России в Украину, а это еще больше ограничит поставки голубого топлива в Европу.

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Какой прогноз в отношении курса доллара к евро?

Стратег Societe Generale Кеннет Брукс утверждает, что евро, вероятнее всего, укрепится только после того, как улучшится Европейская экономическая перспектива и если возможности для агрессивного повышения процентной ставки в США ослабеют.

По словам американских аналитиков, самый пессимистический прогноз для евро – что он в июле приблизится к 0,95 доллара.

Напомним, что последний раз обменный курс доллара и евро 1 к 1 фиксировался осенью 2002 года.