Антоновский мост взорван в оккупированном Херсоне (Видео)

Сегодня, 19 июля, в районе стратегического Антоновского моста в Херсоне раздался мощный взрыв

На фото и видео, сразу появившихся и сети видно, что после взрыва в небо поднялся столб темного дыма.

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The Antonovskiy Bridge in Kherson has been struck by Ukrainian artillery fire this morning. This is the main bridge across the Dnipro river linking Kherson city with the rest of the Oblast. pic.twitter.com/Y5SyXILH4d — Kyle Glen (@KyleJGlen) July 19, 2022

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Напомним, что в сети вчера появилась такая информация:

Что известно про Антоновский мост (Херсонский автомобильный мост):

Длина Антоновского моста – 1366 м, предназначен для движения автомобильного транспорта.

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Антоновский мост – это главный мост через реку Днепр, соединяющий Херсон с левобережьем, в частности, с Олешками и Голой Пристанью.

Оккупированный россиянами Херсон расположен на северном берегу Днепра.

Поэтому украинской армии при контрнаступлении необходимо отбить Херсон и вытеснить русские войска на южный берег реки.

Фото: Википедия

По материалам: ФАКТЫ