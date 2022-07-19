Новый канал>Новости

Антоновский мост взорван в оккупированном Херсоне (Видео)

Антоновский мост взорван в оккупированном Херсоне (Видео)

Сегодня, 19 июля, в районе стратегического Антоновского моста в Херсоне раздался мощный взрыв

На фото и видео, сразу появившихся и сети видно, что после взрыва в небо поднялся столб темного дыма.

Cейчас смотрят

Онлайн-карта воздушных тревог в Украине: статус сирен во всех областях теперь можно проверить в один клик

Напомним, что в сети вчера появилась такая информация:

Что известно про Антоновский мост (Херсонский автомобильный мост):

Длина Антоновского моста – 1366 м, предназначен для движения автомобильного транспорта.

Карта боевых действий в Украине: где идут бои

В небе заметили Призрака Киева (Фото)

Антоновский мост – это главный мост через реку Днепр, соединяющий Херсон с левобережьем, в частности, с Олешками и Голой Пристанью.

Оккупированный россиянами Херсон расположен на северном берегу Днепра.

Поэтому украинской армии при контрнаступлении необходимо отбить Херсон и вытеснить русские войска на южный берег реки.

Антоновский мост взорван в оккупированном Херсоне (Видео)

Фото: Википедия

По материалам: ФАКТЫ

військові новини выбор редакции
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь