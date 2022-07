Антоновский мост взорван в оккупированном Херсоне (Видео)

Сегодня, 19 июля, в районе стратегического Антоновского моста в Херсоне раздался мощный взрыв

На фото и видео, сразу появившихся и сети видно, что после взрыва в небо поднялся столб темного дыма.

The Antonovskiy Bridge in Kherson has been struck by Ukrainian artillery fire this morning. This is the main bridge across the Dnipro river linking Kherson city with the rest of the Oblast. pic.twitter.com/Y5SyXILH4d

— Kyle Glen (@KyleJGlen) July 19, 2022