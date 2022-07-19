НБУ презентовал новые патриотичные монеты «Ой у лузі червона калина»

Национальный банк Украины представил памятные монеты «Ой у лузі червона калина», которые продолжают новую серию «Безмертна моя Україно». В обращение они были запущены 18 июля 2020 года.

Эти памятные монеты – одни из первых, которые вводятся в обращение с начала войны. Они посвящены украинской песне, после вероломного нападения российских войск на Украину зазвучала с новой силой и стала современным символом противостояния российской военной агрессии.

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Презентовали памятные монеты заместитель Председателя Национального банка Украины Алексей Шабан и заместитель Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-полковник Николай Балан. Кроме того, участие в презентации памятных монет приняли представители Образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Украины, исполнившие музыкальную композицию Ой в лугу красная калина.

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«Во время войны песня «Ой у лузі червона калина» стала украинским символом несокрушимости и гимном мужественного противостояния врагу. Она также стала широко известна за пределами Украины. Как и сотни лет назад, суть этой песни остается актуальной и сейчас – борьба с московскими властями за независимость Украины. Поэтому в знак глубокого уважения и благодарности украинским защитникам, а также стремясь увековечить в денежных знаках историческую борьбу украинцев за независимость, мы с гордостью вводим в обращение эти новые памятные монеты», – отметил заместитель Председателя Национального банка Алексей Шабан.

Дизайн памятных монет разработал киевский художник Дмитрий Кривонос, а скульпторами выступили Святослав Иваненко и Владимир Атаманчук.

На аверсе монет в центре размещена стилизованная символическая композиция, на которой защитники разных поколений: казак, сечевой стрелок и современный воин Вооруженных Сил Украины поднимают калину – опоэтизированный символ Украины, крона которой напоминает очертания границ нашей Родины. На реверсе монет в центре изображена ветка с листом и ягодом калины.

Монета номиналом 10 гривен изготовлена ​​из серебра 925 пробы, категория качества чеканки – «пруф», масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, диаметр – 38,6 мм, тираж – до 5 000 штук (в том числе – до 2 500 шт. в 2022 году).

Монета номиналом 5 гривен изготовлена ​​из нейзильбера, категория качества чеканки – «специальный анциркулейтед», масса – 16,5 г, диаметр – 35,0 мм, тираж – до 250 000 штук (в том числе – до 75 000 шт. в 2022 году , в сувенирной упаковке).

Приобрести памятные монеты можно у банков-дистрибьюторов по продаже памятных монет и сувенирной продукции: АО АБ «УКРГАЗБАНК», АО «АБ «РАДАБАНК», АО «ТАСКОМБАНК», АО КБ «ПриватБанк».