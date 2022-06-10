Марка Русский военный корабль всьо: цена, где купить онлайн

Весь последний месяц едва ли не каждый украинец охотился за маркой, символизирующей несокрушимость украинского духа. К сожалению, не все успели ее приобрести, а потому «Укрпошта» анонсировала продажу новой серии марок «Русскій воєнний корабль…всьо!». Она посвящена отпору корабля «москва», который потопили украинские защитники.
Где купить марку «Русскій воєнний корабль»? Сколько сейчас стоит марка и будет ли «Укрпошта» производить их еще
Новая марка с кораблем выйдет тиражом в 5 миллионов экземпляров в двух номиналах: «Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Смерть ворогам!» F для отправок по Украине и «Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Слава нації!» W для международных отправлений. 10 июня стартуют последние продажи «Корабль ВСЬО».
Где можно купить марку завтра?
Из-за большого спроса действуют ограничения — 2 листа и по 5 конвертов и открыток в одни руки. Но вместе с марками теперь можно будет приобрести брендированные футболки, свитшоты, кепки и магниты.