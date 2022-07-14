Взрыв в Виннице 14 июля 2022: есть раненые и погибшие

В Виннице произошли взрывы в результате ракетного удара россиян, погибли и ранены

Об этом сообщил глава Винницкой ОГА (ОВА) Сергей Борзов. По разным данным, раздалось или два, или три-четыре взрыва. Произошло попадание ракет в районе центра, над городом поднимается дым.

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Глава Винницкой области Сергей Борзов в 11:20 подтвердил:

— Есть прилет в Виннице. Есть погибшие и раненые. Количество уточняется.

Через некоторое время стала известна более подробная информация. Сейчас известно о 12 погибших, среди которых маленький ребенок, и 30 раненых, сообщает глава Нацполиции Игорь Клименко.

Предварительно 3 российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также Дом офицеров и расположены неподалеку жилые дома.

На месте прилетов возник пожар, огонь перешел и на автостоянку. В настоящее время там горят около 50 автомобилей. Над ликвидацией огня работают спасатели.

Винница сейчас

Фото — місцеві жителі, соцмережі, ДСНС

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