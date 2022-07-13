Введение экзамена для получения гражданства Украины

Для получения гражданства Украины нужно будет сдавать экзамен

Соответствующее поручение по разработке такого экзамена Зеленский дал Кабмину и премьеру Шмыгалю. Произошло это после того, как соответствующая петиция на сайте Офиса Президента набрала необходимое количество голосов.

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— С 2014 года, когда российская федерация начала войну против Украины, почти 52 000 россиян иммигрировали в Украину. Более 19 тысяч россиян получили украинское гражданство. С начала новой активной фазы войны, 24.02.2022 года, поток желающих россиян получить украинское гражданство не уменьшился. ВСУ, волонтеры и все неравнодушные украинцы делают все возможное, чтобы сохранить целостность Украины. Экзамен для получения гражданства – распространенная практика по всему миру. Так что данной петицией прошу ввести обязательный экзамен для получения гражданства Украины, — говорится в тексте петиции.

По словам автора, экзамен должен состоять из нескольких составляющих: знание украинского языка, знание истории Украины, знание конституции Украины и изучение государственного гимна Украины.

Петиция набрала более 26 тысяч голосов из 25 тысяч нужных. Теперь вопрос нуждается в законодательном регулировании, поэтому правительство должно детально его проработать.

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