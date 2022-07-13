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Для получения украинского гражданства нужно будет сдавать экзамен

Введение экзамена для получения гражданства Украины

Для получения гражданства Украины нужно будет сдавать экзамен

Соответствующее поручение по разработке такого экзамена Зеленский дал Кабмину и премьеру Шмыгалю. Произошло это после того, как соответствующая петиция на сайте Офиса Президента набрала необходимое количество голосов.

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— С 2014 года, когда российская федерация начала войну против Украины, почти 52 000 россиян иммигрировали в Украину. Более 19 тысяч россиян получили украинское гражданство. С начала новой активной фазы войны, 24.02.2022 года, поток желающих россиян получить украинское гражданство не уменьшился. ВСУ, волонтеры и все неравнодушные украинцы делают все возможное, чтобы сохранить целостность Украины. Экзамен для получения гражданства – распространенная практика по всему миру. Так что данной петицией прошу ввести обязательный экзамен для получения гражданства Украины, — говорится в тексте петиции.

Введение экзамена для получения гражданства Украины

По словам автора, экзамен должен состоять из нескольких составляющих: знание украинского языка, знание истории Украины, знание конституции Украины и изучение государственного гимна Украины.

Петиция набрала более 26 тысяч голосов из 25 тысяч нужных. Теперь вопрос нуждается в законодательном регулировании, поэтому правительство должно детально его проработать.

Фото iStock

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