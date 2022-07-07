Борис Джонс уходит в отставку, но пока что остается премьер-министром Великобритании

Борис Джонсон уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии, но планирует остаться премьер-министром до избрания нового лидера

Об этом он сообщил лично во время пресс-конференции. Джонсон сказал, что «теперь очевидно, что парламентская партия хочет нового лидера». Он отметил, что останется в должности премьер-министра до того, как будет назначен новый лидер.

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Еще с утра 7 июля в канцелярии премьера заявили, что он сегодня сделает заявление для страны. К тому же BBC из собственных источников сообщило, что на Даунинг-стрит начали готовить заявление на случай возможной отставки Джонсона.

При этом еще вчера, 6 июля, Борис Джонсон заявлял, что в отставку идти не собирается, ведь в сложное время для страны ей нужен сильный руководитель. Однако ближе к вечеру напряжение росло, по состоянию на утро четверга, 7 июля, количество чиновников, покинувших его кабмин, превысило 50 человек. А с поста министров — 12 человек из 22.

Почему Бориса Джонсона хотят отправить в отставку?

Причиной недовольства Консервативной партии стали ложные заявления Даунинг-стрит по поводу бывшего заместителя парламентского организатора Криса Пинчера, обвиняемого в притязаниях к двум коллегам.

Канцелярия Джонсона утверждала, что премьер не знал об этом инциденте и потому поддержал повторное назначение Пинчера в 2022 году, но позже премьер был вынужден признать, что это не так.

Но ведь для Украины он чрезвычайно важен. Борис Джонсон с начала полномасштабного вторжения России активно поддерживает Украину: он выступает за предоставление Киеву достаточной военной помощи для отвоевания всех оккупированных российскими силами территорий, а также пообещал миллиарды фунтов стерлингов финансовой поддержки.

Кто такой Бен Уоллес

Один из главных претендентов на пост премьера Великобритании является министр обороны Британии Уоллес, – опрос YouGov. Среди членов Консервативной партии он имеет значительное преимущество.

Конечно, мы очень переживаем из-за возможной отставки Бориса Джонсона, однако британские СМИ пишут, что в стране заверили, что за Украину выступают все партии и смена премьера не повлияет на отношение к России.

Фото Getty Imeges

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