Новый канал>Новости

Видео фильтрации людей на блокпостах в Мариуполе в начале оккупации: как это было

Видео фильтрации людей на блокпостах в Мариуполе в начале оккупации: как это было

В сети обнародовали видео, на котором видно, как проходила фильтрация в Мариуполе в начале оккупации

Видео показал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Cейчас смотрят

В кадр попал унизительный обзор тела с раздеванием. В частности, оккупанты искали у украинцев татуировки, «похожие на азовские», и проверяли мобильные телефоны. Автор видеозаписи «заблудил» лицо оккупанта, проводившего осмотр.

— Как проходила фильтрация и проверки людей в Мариуполе – самый часто задаваемый вопрос, который мы слышим от международных журналистов. Впервые обнародуем кадры, как это происходило в начале оккупации прямо в Мариуполе. Унижение, издевательство и страх кафиров, — написал Андрющенко.

Фото — скриншот

Читай также:

Курс доллара к евро: почему сравнялся и что будет дальше 

Для получения украинского гражданства нужно будет сдавать экзамен 

військові новини
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь