Видео фильтрации людей на блокпостах в Мариуполе в начале оккупации: как это было

В сети обнародовали видео, на котором видно, как проходила фильтрация в Мариуполе в начале оккупации

Видео показал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

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В кадр попал унизительный обзор тела с раздеванием. В частности, оккупанты искали у украинцев татуировки, «похожие на азовские», и проверяли мобильные телефоны. Автор видеозаписи «заблудил» лицо оккупанта, проводившего осмотр.

— Как проходила фильтрация и проверки людей в Мариуполе – самый часто задаваемый вопрос, который мы слышим от международных журналистов. Впервые обнародуем кадры, как это происходило в начале оккупации прямо в Мариуполе. Унижение, издевательство и страх кафиров, — написал Андрющенко.

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