Закон о запрете курения: новые ограничения, о которых нужно знать

С 11 июля в Украине вступил в силу закон о запрете курения в общественных местах. Об этом сообщила в Telegram Верховная Рада Украины.

Теперь в соответствии с изменением статьи 13 Закона Украины №2899-IV о защите населения от вреда вторичного табачного дыма, в общественных местах вообще нельзя курить, это касается не только сигарет.

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Как отмечается, нормы закона направлены на уменьшение привлекательности табачных изделий, защиту от влияния вторичного табачного дыма, выбросов от электронных сигарет и аэрозоля табачных изделий для нагрева в публичных помещениях и т.д.

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В частности, запрещается отвод мест для курения в помещениях предприятий и учреждений всех форм собственности, а также употребление табачных изделий и использование устройств для потребления табака, в частности, электронных устройств для нагрева табака, электронных сигарет, кальянов, в частности, кальянов и электронных сигарет, у всех определенных законом местах, в том числе учреждениях ресторанного хозяйства и помещениях предприятий.

С 11 июля будет запрещено курить:

в помещениях и территории заведений здравоохранения;

в спортзалах и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных площадок и учреждений физической культуры и спорта;

в помещениях и территории учебных заведений;

в помещениях заведений ресторанного хозяйства;

в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;

в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;

в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения;

в помещениях общежитий;

в аэропортах (кроме специально отведенных для этого мест);

на детских площадках;

на вокзалах и станциях;

на остановках общественного транспорта;

в лифтах и ​​таксофонах;

в местах общего использования жилых домов;

в подземных переходах;

в общественном транспорте и такси.

Штрафы за нарушение закона о курении

За курение в запрещенных законом местах ответственность несут как курильщики, так и субъекты хозяйствования, в помещении или на территории которых совершается правонарушение. Штраф может составить 51-170 гривен. При повторном нарушении в течение года – 170-340 гривен. Обычные организации (кроме заведений ресторанов) за нарушение запрета на курение могут получить штраф в размере 1000 грн. Повторное нарушение – 10000 грн. Для ресторанов штраф будет в размере 3000 грн., а в случае повторного нарушения в течение года – 15 000 грн.

По информации Госпотребслужбы, каждый может подать жалобу на курение в запрещенном законом месте. Сделать это можно дистанционно через сайт Госпотребслужбы.