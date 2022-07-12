Джо Байден подписал указ о защите прав американских женщин на аборт

Президент США Джо Байден подписал указ о защите доступа к абортам. Об этом пишет BBC.

Байден назвал недавнее решение Верховного суда, позволяющее каждому штату регулировать репродуктивные права женщин, «грубым злоупотреблением политической власти». Именно поэтому федеральный закон должен самым «быстрым способом» восстановить право на аборт.

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Указ о защите доступа к абортам будет иметь ограниченное влияние. Фактически он не полностью восстанавливает право на аборт в США, а лишь смягчает некоторые ограничения.

В частности, указ усиливает защиту от возможных наказаний, с которыми могут столкнуться женщины, желающие сделать аборт, если путешествуют за пределы штата, а также защищает доступ к контрацепции. Он включает меры по обеспечению доступа к лекарствам для аборта.

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Почему Байден не может просто позволить снова делать аборты?

Президент США пояснил, что его возможность регулировать права на аборты ограничена без действий Конгресса США. Политик отметил, что это вопрос для предстоящих промежуточных выборов и призвал людей голосовать за демократическое большинство.

В качестве примера абсурдности ситуации с полным запретом абортов в США Джо Байден упомянул о 10-летней девочке из Огайо. Она была вынуждена уехать в соседний штат, чтобы сделать аборт после того, как испытала сексуальное насилие.

«Представьте себя на месте этой маленькой девочки. Просто вообразите девочку 10 лет. Разве в это можно поверить? – сказал Байден.