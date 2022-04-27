Резолюция о защите украинок в Европе одобрена Европарламентом

Европейский парламент принял резолюцию по безопасности переселений из Украины от насилия и сексуальной эксплуатации. Об этом сообщили на официальном сайте Европарламента.

Евродепутаты чрезвычайно обеспокоены ростом количества сообщений о торговле людьми, сексуальном насилии и эксплуатации, с которыми сталкиваются женщины и дети, которые вынуждены покидать Украину. Поэтому в резолюции, которые подготовил Комитет по правам женщин и гендерному равенству, осуждается использование сексуального и гендерного насилия как оружия войны.

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Что же предполагает резолюция по защите украинских переселений от Европарламента?

Резолюция предусматривает доступ женщин к препаратам экстренной контрацепции, акушерскую помощь, помощь в случае абортов и отправку наборов для сексуального репродуктивного здоровья в составе гуманитарной помощи в центры принятия беженцев и в Украину.

Европарламент требует от государств-членов быстро выявлять и преследовать сети торговли людьми, получающими прибыль от сексуальной эксплуатации беженок, и обеспечить безопасный и скоординированный транспорт между странами.